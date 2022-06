Il divo di Hollywood: "La giuria mi ha ridato la vita". L'ex moglie dell'attore dopo la sentenza: "Ho il cuore spezzato, delusa oltre ogni aspettativa"

La giuria del tribunale di Fairfax, in Virginia, ha riconosciuto all’unanimità Amber Heard colpevole di diffamazione nei confronti dell’ex marito Johnny Depp. All’attore è stato riconosciuto in totale un risarcimento di 15 milioni di dollari. Al contempo, alla Heard è stato riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari perché riconosciuta vittima a sua volta di diffamazione da parte dell’attore, che l’aveva accusata, insieme ai suoi amici, di avere orchestrato una versione per la polizia su suggerimento del suo avvocato e del suo addetto stampa. In breve, nella complicata vicenda giudiziaria, la giuria ha stabilito che i due ex coniugi si sono diffamati a vicenda.

Depp aveva citato l’ex moglie in tribunale, chiedendo 50 milioni di dollari di danni, dopo un articolo da lei scritto nel 2018 sul Washington Post nel quale si autodefiniva come una “figura pubblica vittima di violenza domestica”. Sebbene Depp non veniva citato esplicitamente nell’articolo, l’attore sostenne di avere subito un grave danno alla sua carriera. La Heard a sua volta controdenunciò l’ex marito per diffamazione, con una richiesta di risarcimento di 100 milioni di dollari, dopo una dichiarazione fatta dal legale di Depp riguardo alle accuse di abusi. Valutando la vicenda, la giuria ha stabilito che entrambi gli ex coniugi sono colpevoli di reciproca diffamazione. La Heard, presente in aula, ha mantenuto lo sguardo basso durante tutta la lettura del verdetto. L’attore non era presente in tribunale.

“La delusione che sento oggi va al di là di ogni parola. Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove non è bastata davanti allo spropositato potere e influenza del mio ex marito”. Così in una nota pubblicata sul suo account Twitter Amber Heard dopo la sentenza che ha riconosciuto la diffamazione a suo carico nei confronti dell’ex marito Johnny Depp, condannandola in totale a pagare 15 milioni di dollari. “Sono ancora più delusa – si legge ancora – da cosa significhi questo verdetto per le altre donne. È una battuta d’arresto. Porta indietro l’orologio a un tempo in cui una donna che parlava apertamente poteva essere umiliata pubblicamente”. Secondo l’attrice inoltre, il verdetto “respinge l’idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio”.

