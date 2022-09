Addio a 91 anni al maestro della Nouvelle Vague francese

(LaPresse) – E’ morto a 91 anni in Svizzera ricorrendo al suicidio assistito il grande regista francese Jean Luc Godard. E’ stato il padre della Nouvelle Vague, un modo diverso di intendere il cinema, lontano dalle logiche commerciali che ispirò epigoni come Claude Chabrol e Francois Truffaut. Oltre 150 i film girati dal cineasta parigino. Tra i suoi capolavori, ‘All’Ultimo respiro’, con Jean Paul Belmondo, che gli valse l’Orso d’Argento al Festival di Berlino, nel 1959, ‘Il Disprezzo’, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, con Brigitte Bardot, e ‘Prenom Carmen’, Leone d’Oro alla Mostra di Venezia nel 1983. Fu anche critico cinematografico per la prestigiosa rivista ‘Cahiers du cinéma’.

