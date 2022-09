Il regista iraniano è detenuto in patria: presentato il suo film 'Gli orsi non esistono'

(LaPresse) – Alla Mostra di Venezia è stato presentato ‘Gli orsi non esistono’, film in concorso del regista iraniano Jafar Panahi, che è in carcere nel suo paese, dove sconta una condanna a sei anni per aver girato “senza permesso” e per “propaganda contro il sistema”. A Lido sul red carpet un flash-mob promosso dalla Biennale per la liberazione del cineasta ha visto la partecipazione anche della presidente della Giuria Julianne Moore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata