Sfila anche una raggiante Sadie Sink (Max in 'Stranger Things')

(LaPresse) Il ruolo di Brendan Fraser nel nuovo film di Darren Aronofsky, ‘The Whale’, è già stato salutato come un ritorno dell’attore degno di essere premiato. Il film è in concorso alla 79esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Sul red carpet insieme all’attore e al regista -tra gli altri – anche una raggiante Sadie Sink, nota per la sua interpretazione di Max nella serie ‘Stranger Things’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata