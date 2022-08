Numerosi gli ospiti attesi: da Anthony Hopkins a Penelope Cruz, passando per Adam Drivere, Timothée Chamalet, Hugh Jackman, Colin Farrell e Ana De Armas

(LaPresse) Tutto pronto per la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia che scalda i motori in vista del suo ritorno alla nomalità dopo due anni segnati dalle limitazioni imposte per fronteggiare la pandemia. “Quest’anno siamo tornati a pieno regime e siamo molto felici. Il red carpet sarà molto affollato quest’anno, con tanti talenti e stelle”, ha dichiarato il direttore Alberto Barbera sottolineando come il tappeto rosso verrà di nuovo animato dalla presenza del pubblico. La kermesse si terrà dal 31 agosto al 10 settembre, presidente della giuria sarà Julienne Moore. Numerosi gli ospiti attesi: da Anthony Hopkins a Penelope Cruz, passando per Adam Drivere, Timothée Chamalet, Hugh Jackman, Colin Farrell e Ana De Armas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata