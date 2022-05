In lizza per la vittoria anche i film di Martone e Bruni Tedeschi

Si chiude oggi la 75esima edizione del festival di Cannes, tornato con pubblico e feste dopo l’edizione in tono minore del 2021 per la pandemia. La giuria presieduta Vincent Lindon potrebbe secondo le indiscrezioni premiare con la Palma d’Oro il russo Kirill Serebrennikov con Tchaikovsky’s wife ma anche l’Italia può dire la sua con Valeria Bruni Tedeschi e il suo Les Amandiers, e con Nostalgia di Mario Martone, con Pierfrancesco Favino in odore di riconoscimento. Tra i nomi da tenere d’occhio anche l’iraniano Holy Spider di Ali Abbasi su un serial killer di prostitute, e la pellicola coreana Decision to leave, di Park Chan-wook. Ieri Alice Rohrwacher ha presentato il corto Le Pupille dedicato al Natale con la sorella Alba Rohrwacher e Valeria Bruni Tedeschi e prodotto dal Premio Oscar Alfonso Cuarón.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata