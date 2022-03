I preparativi finali sono in corso per la 94esima edizione degli Academy Awards. La cerimonia nella notte tra domenica e lunedì

In corso gli ultimi preparativi per la 94esima edizione degli Academy Awards, la Cerimonia si terrà domenica 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, nella notte tra domenica e lunedì ora italiana. Si tratta di un atteso ritorno al glamour di Hollywood dopo l’appuntamento in sordina e bassi ascolti dell’anno scorso.

I candidati principali includono “Il potere del cane”, “Dune” e “Belfast”.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli Oscar 2022

QUANDO SONO GLI OSCAR?

Gli Oscar si terranno domenica 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. La cerimonia inizierà alle 20.00 locali e sarà trasmessa in diretta sulla ABC. In Italia dalle ore 00.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky). La diretta della cerimonia sarà anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

QUALI FILM SONO NOMINATI PER IL MIGLIOR FILM AGLI OSCAR 2022?

I 10 film in lizza per il miglior film quest’anno sono: “Belfast”; “CODA”; “Don’t Look Up”; “Drive My Car”; “Dune”; “King Richard”; “Licorice Pizza”; “Nightmare Alley”; “The Power of the Dog”; “West Side Story’‘.

QUALI LE SORPRESE?

Ci sono state molte sorprese la mattina delle nomination agli Oscar.

Alcune esclusioni di rilievo hanno fatto discutere, tra le altre quella di Denis Villeneuve, il cui “Dune” ha ottenuto il secondo maggior numero di nomination (10) dietro al “Il potere del cane” (12) incluso il miglior film, ma che non è riuscito ad ottenere una nomination come regista.

Le scelte sulla categoria ‘migliore attrice’ è stata particolarmente controversa quest’anno, sono state escluse infatti Lady Gaga per “House of Gucci”, Jennifer Hudson per “Respect” e Caitriona Balfe per “Belfast” e Renate Reinsve per “The Worst Person in the World”.

QUALI SONO LE PREVISIONI PER I VINCITORI DELLA NOTTE DEGLI OSACR?

“Il potere del cane” è il candidato favorito come miglior film e migliore miglior regia per Jane Campion. Ma c’è anche la possibilità che “CDA” vinca come miglior film, specialmente dopo aver vinto ai Producer’s Guild Awards. In entrambi i casi, sarebbe la prima volta che un film distribuito in streaming vince come miglior film. Altri probabili vincitori sono Will Smith come miglior attore (“King Richard”), Jessica Chastain come miglior attrice (“The Eyes of Tammy Faye”), Troy Kotsur come miglior attore non protagonista (“CODA”) e Ariana DeBose come miglior attrice non protagonista (“West Side Story”).

CHI PRESENTA?

I produttori dello show hanno aggiunto nomi per tutta la settimana, ma al momento le star che dovrebbero consegnare i premi nella notte degli Oscar includono Bill Murray, Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Zoe Kravitz, Anthony Hopkins, Lily James, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Lupita Nyong’o e Rosie Perez.

Presenteranno anche Jason Momoa, Serena e Venus Williams, Chris Rock, Yuh-jung Youn, Sean “Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Shawn Mendes, Tyler Perry, H.E.R., Tiffany Haddish e Elliot Page.

Mentre la maggior parte dei presentatori ha qualche nesso con l’industria cinematografica, alcuni nomi come DJ Khaled, Tony Hawk, Kelly Slater e Shaun White hanno fatto scalpore.

COS’ALTRO POSSIAMO ASPETTARCI DAGLI OSCAR?

Gli organizzatori hanno promesso che manterranno la trasmissione a tre ore e il produttore Will Packer vuole renderlo il più divertente possibile.

“Lo show scorrerà, non diversamente da un film, nel senso che ci saranno diversi temi e differenti sensazioni ed energie scorreranno lungo la serata”, ha detto Packer in un’intervista con IndieWire.

I candidati alla migliore canzone come Beyonce, Van Morrison e Billie Eilish sono anche in trattative per esibirsi.

CI SONO CONTROVERSIE QUEST’ANNO?

Gli Oscar restano comunque l’evento più importante per il mondo cinematografico e dunque sogni anno genera corto circuiti, polemiche e diatribe. Per questa edizione e fino ad oggi la più grande controversia riguarda la decisione di presentare alcuni premi prima dell’inizio della trasmissione in diretta per poi montarli nello show più tardi.

Gli otto premi in questione sono quello per i cortometraggi (live action, animati e documentari), il montaggio, la colonna sonora, capelli e trucco, suono e design di produzione. La decisione ha i suoi difensori, ma anche un esercito di detrattori di alto profilo, tra cui Campion, Villeneuve, Steven Spielberg, Chastain e Penelope Cruz.

