A Los Angeles la grande festa per l'anniversario di uno dei film più amati della storia

La Paramount Pictures ha organizzato a Los Angeles una festa per i 50 anni de ‘Il Padrino’, uno dei suoi capolavori di tutti i tempi. La pellicola uscì il 22 gennaio del 1972. Al party anche il regista di quel clamoroso film, Francis Ford Coppola. “All’inizio il fim non piaceva a nessuno. Io ero giù di morale e insicuro. Fu il grande scrittore Bob Towne il primo a dirmi che era bellissimo”, ammette Coppola che ha spiegato anche il perché del sucesso de “Il Padrino”. “E’ stata una combinazione di cose. Il pubblico era pronto per un film così, un grande cast, la musica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata