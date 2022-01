'Il potere del cane' miglior film e miglior regia

La neozelandese Jane Campion ha vinto il premio come miglior regista e miglior film drammatico ai Golden Globe 2022 con la pellicola ‘Il potere del cane’. Premiati anche il musical di Steven Spielberg ‘West Side Story’ e la serie ‘Succession’.

Delusione per l’Italia, in corsa con il film di Paolo Sorrentino ‘È stata la mano di Dio’ nella categoria miglior film straniero. La giuria ha premiato il regista giapponese Ryusuke Hamaguchi per ‘Drive My Car’, tratto da un racconto di Haruki Murakami. Nientw da fare anche per ‘Luca’ di Enrico Casarosa, nella categoria film d’animazione. Premiato ‘Encanto’, produzione Disney.

