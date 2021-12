Il cineasta canadese aveva 58 anni. Nel 2013 diresse 'Dallas Buyers Club', che valse l'Oscar a Matthew McConaughey e Jared Leto

Lutto nel mondo del cinema. È morto all’età di 58 anni il regista e produttore Jean-Marc Vallée. Canadese, 58 anni, Vallée è deceduto nella sua abitazione fuori Quebec City. Non sono ancora note le cause del decesso.

Nel corso della sua carriera Vallée ha lavorato sia per il cinema sia per la tv, realizzando film e serie di grande successo.

Nel 2013 diresse lo splendido e intenso ‘Dallas Buyers Club‘. Il film ricevette sei nomination ai Premi Oscar del 2014 e conquistò tre statuette, tra le quali quella per il miglior attore protagonista – andata a Matthew McConaughey – e quella per il miglior attore non protagonista, assegnata a Jared Leto.

In precedenza, nel 2009, Vallée aveva diretto Emily Blunt in ‘The Young Victoria‘.

Tra i suoi film più famosi, vanno ricordati ‘Wild‘ (2014), con Reese Witherspoon, e ‘Demolition – Amare e vivere‘ (2015), con Jake Gyllenhaal, Naomi Watts e Chris Cooper.

Per la tv realizzò nel 2017 la serie di successo della HBO ‘Big Little Lies‘, con Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep, Zoe Kravitz e Laura Dern. La serie ottenne numerosi riconoscimenti, tra cui diversi Premi Emmy e Golden Globe.

Sempre per la HBO, nel 2018 Vallée diresse la miniserie ‘Sharp Objects‘, una miniserie thriller con Amy Adams e Patricia Clarkson.

