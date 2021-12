Il cantante della band irlandese presta la sua voce per il film d'animazione

(LaPresse) – Bono e The Edge degli U2 hanno presenziato alla premiere di ‘Sing 2’ a Los Angeles domenica. La band irlandese ha scritto una nuova canzone, ‘Your Song Saved My Life’, per la colonna sonora del sequel della commedia musicale d’animazione diretta da Garth Jennings. Bono nella pellicola presta la sua voce alla rockstar Clay Calloway, doppiato da Zucchero nella versione italiana. Alla prima al Greek Theater c’erano anche altri doppiatori illustri del film, come Matthew McConaughey, accompagnato dalla moglie Camila Alves, e Reese Witherspoon.

