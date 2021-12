La star di Hollywood intervistata da ABC: "Non punterei un'arma contro nessuno"

Alec Baldwin in lacrime nella prima intervista rilasciata dopo il tragico incidente avvenuto sul set del film Rust in cui è morta la direttrice alla fotografia, Halyna Hutchins. “Non ho premuto il grilletto. Non punterei mai una pistola contro nessuno e premere il grilletto. Mai”, ha detto la star di Hollywood all’ABC. Secondo gli inquirenti a Baldwin era stato detto che la pistola era sicura da maneggiare, ma le indagini continuano per cercare di trovare una spiegazione al fatto che un proiettile è finito nell’arma. La ABC ha rilasciato mercoledì una clip che mostra Baldwin scoppiare in lacrime mentre parla di Halyna. Ferito anche il regista Joel Souza. Alla domanda su come sia successo, ha detto: “Non ne ho idea. Qualcuno ha messo un proiettile vero in una pistola, un proiettile che non doveva nemmeno essere lì”.

EXCLUSIVE: “The trigger wasn’t pulled. I didn’t pull the trigger,” Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of “Rust.”

Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq

— ABC News (@ABC) December 1, 2021