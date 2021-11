Tom Holland e Andrew Garfield si ritrovano insieme ad altre star, tra le quali Nicolas Cage e Troye Sivan

(LaPresse) Le star di ‘Spider Man’ Tom Holland e Andrew Garfield si sono ritrovate al GQ Men of the Year di West Hollywood, in California. I rumors dicono che Garfield farà un’apparizione nel film in cui Holland è protagonista, in uscita a dicembre, ‘Spider-Man. No Way Home’. Tra gli altri, al party erano presenti anche Lil Nas X, Henry Golding, Dan Levy, Nicolas Cage e Troye Sivan.

