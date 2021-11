Le due tenniste sul red carpet del film che racconta la storia del loro papà-allenatore

(LaPresse) Venus e Serena Williams le protagoniste del red carpet a Los Angeles di “Una famiglia vincente-King Richard”, il film che racconta la storia del papà-allenatore delle due fenomenali tenniste. Le campionesse americane sono apparse in formissima fasciate in abiti eleganti: Serena in nero, Venus con un lungo vestito argento a sirena e una pettinatura molto appariscente. A interpretare Richard Williams, il due volte candidato al premio Oscar, Will Smith, anche elegante e sorridente sul red carpet.

