L’annuncio delle nominations è previsto per l'8 febbraio 2022

‘E’ stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino è il film italiano designato a concorrere agli Oscar come miglior film internazionale. Lo ha stabilito la commissione di selezione istituita dall’Anica su richiesta dell’Academy che si è riunita oggi. L’annuncio delle nominations, la cinquina dei film nominati per concorrere al premio, è previsto per l’8 febbraio 2022 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata