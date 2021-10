C'Mon C'Mon

Il film "C’mon C’mon" con Joaquin Phoenix sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma

È uno dei titoli più attesi alla Festa del Cinema di Roma: “C’mon C’mon”, scritto e diretto da Mike Mills con Joaquin Phoenix. Il film, che arriverà prossimamente nelle sale italiane distribuito da Notorious Pictures, vede Mills in una nuova e intensa esperienza dietro la macchina da presa, dopo un film ispirato a suo padre, “Beginners”, e uno alla madre, “Le donne della mia vita”.

“C’mon C’mon” è ancora un’opera personale e per certi versi ancora più vicina all’esperienza di vita di Mills, che va a scavare a fondo nel rapporto tra adulti e bambini.

“C’mon C’mon” con Joaquin Phoenix: trama e trailer

Il protagonista è Joaquin Phoenix che interpreta un uomo di mezza età che deve imparare a prendersi cura di un bambino per la prima volta nella sua vita. “Sua sorella Viv gli chiede di badare a suo figlio di 8 anni, Jesse, mentre lei si occupa del padre del bambino, che ha problemi mentali. L’uomo si trova a legare con il nipote in una maniera che mai avrebbe previsto, portandolo con sé in un viaggio da Los Angeles a New York e New Orleans”, si legge nella sinossi.

Un viaggio che si “trasformerà in una meditazione sull’amore, la genitorialità e sull’andare avanti anche se non si ha idea di cosa accadrà nel futuro”. Nel cast del film, accanto a Joaquin Phoenix, ci sono anche Gaby Hoffmann, Scoot McNairy e il giovanissimo Woody Norman.

