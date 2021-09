Le immagini, girate in un ristorante di Las Vegas, hanno fatto presto il giro della Rete

(LaPresse) Nicolas Cage ubriaco, a piedi nudi, viene allontanato da un locale di Las Vegas. Le immagini che mostrano l’attore 57enne in condizioni pessime, pubblicate in esclusiva dal tabloid The Sun, hanno fatto il giro della rete. Dopo che è stato fatto uscire dal ristorante la star hollywoodiana ha cercato di rientrare ma è stato bloccato da una donna. Non è la prima volta che il divo fa parlare di sé non per meriti cinematografici.

Nicolas Cage caught ‘drunk and rowdy’ as he’s kicked out of a fancy Vegas restaurant https://t.co/u7di7deLfB pic.twitter.com/2wUamvmFDV — The Sun (@TheSun) September 24, 2021

