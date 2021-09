La pellicola è una delle 21 in gara quest'anno per il Leone d'Oro

(LaPresse) Kate Hudson, Ed Skrein e Craig Robinson hanno raggiunto sul red carpet di Venezia 78la regista Ana Lily Amirpour e… il suo cagnolino. Il cast si trova alla Mostra del Cinema per ‘Mona Lisa and the Blood Moon’. La pellicola è una delle 21 in gara quest’anno per il Leone d’Oro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata