La pellicola è fuori concorso, insieme a quella su Ezio Bosso 'Le cose che restano'

(LaPresse) Arriva in Laguna oggi l’attesissimo film sul contesto in cui è maturato il delitto del Circeo. ‘La scuola cattolica’ di Stefano Mordini è la pellicola fuori concorso che viene presentata oggi a Venezia 78. Fuori concorso anche il film su Ezio Bosso, ‘Le cose che restano’ di Giorgio Verdelli. In concorso invece l’adattamento del romanzo ‘L’evenement’ di Annie Ernaux di Audrey Diwan e ‘La caja’ di Lorenzo Vigas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata