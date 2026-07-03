Palinsesti Rai, Nunzia De Girolamo su 'Ciao Maschio': "Ci tengo che il mio format sia in continua evoluzione"

Nunzia De Girolamo ad Ancona in occasione della presentazione dei palinsesti Rai parla della nuova stagione di ‘Ciao Maschio’. Invita Amadeus e sogna di ospitare Fiorello. “Io ci tengo che il mio format sia in continua evoluzione e che quindi stupisca”, ha detto. Poi ha confessato gli ospiti che vorrebbe in trasmissione: “Beh, io diciamo che ho una fissa: Fiorello. Prima o poi deve cedere. E visto che in questo periodo Amadeus non ha molto da fare lo invito ufficialmente”, ha aggiunto.