L'attore si è spento a Roma a 84 anni dopo una lunga malattia

Nino Castelnuovo si è spento oggi a Roma dopo una lunga malattia, aveva 84 anni. Nato a Lecco nel 1936, a 19 anni Francesco, questo il suo vero nome, si trasferisce a Milano, dopo aver praticato ginnastica artistica e ballo, e diventa allievo del Piccolo Teatro di Milano di Giorgio Strehler.

L’esordio da attore è del 1959 in Un maledetto imbroglio di Pietro Germi e ha partecipato anche a Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti. Il suo primo lavoro internazionale è stato il musical francese Les Parapluies de Cherbourg di Jacques Demy.

Nino Castelnuovo, la popolarità con I Promessi Sposi

La popolarità in Italia arriva con la versione televisiva de I Promessi Sposi del 1967 e il ruolo di Renzo Tramaglino, diretto da Sandro Bolchi. Recita ne Il Paziente inglese (1996) ed è ricordato per aver interpretato il famoso salto della staccionata per l’Olio Cuore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata