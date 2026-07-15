Mario Balzanelli e il Premio Micheletti per la medicina d’emergenza

A Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, è andato il premio di eccellenza in Sanità per il contributo allo sviluppo della medicina dell’emergenza-urgenza in Italia. A Palazzo Montecitorio, a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio “Dott. Geppino Micheletti”.

Chi era Micheletti

Geppino Micheletti, nato a Trieste il 18 luglio 1905, era chirurgo all’ospedale di Pola. Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, l’esplosione di un deposito di mine disinnescate provocò oltre cento vittime: il primo attentato della storia dell’Italia repubblicana. Micheletti raggiunse la sala operatoria e vi rimase per oltre ventiquattro ore consecutive, senza sosta, pur avendo appreso che tra i morti vi erano i suoi due figli, Carlo e Renzo, di cinque e nove anni, insieme al fratello e alla cognata. Salvò decine di vite: gli furono conferite la Medaglia d’argento al valor civile e la Grande medaglia d’oro della città di Pola; più di recente, la Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica è stata consegnata ai suoi discendenti in una cerimonia al Quirinale.

Il Premio a lui intitolato, promosso dalla Fnomceo con FederEsuli e le associazioni delle comunità giuliano-dalmate, è dedicato ai medici distintisi per straordinari esempi di altruismo, dedizione al prossimo e senso del dovere nell’esercizio della professione. L’edizione 2026 ricorre nell’80° anniversario della strage e nel 121° anniversario della nascita di Micheletti.

Il riconoscimento a Balzanelli

Come si legge nelle motivazioni, il premio è stato assegnato a Mario Balzanelli per l’eccezionale contributo allo sviluppo della medicina dell’emergenza e urgenza in Italia, per la qualificata attività clinica e organizzativa al servizio della collettività, per la leadership scientifica esercitata a livello nazionale, per la costante promozione dell’innovazione tecnologica e della formazione professionale e per l’impegno nel rafforzamento del Sistema 118 quale presidio fondamentale di tutela della salute dei cittadini.

“Dedico il premio ‘Geppino Micheletti’ a tutti gli operatori del Sistema di Emergenza Territoriale 118 del Paese e dell’area critica ospedaliera. La nostra è stata, e rimane, una scelta di vita, non facile, che porta, ogni giorno, il peso di numerose e severe criticità che ci impongono di andare comunque avanti, nonostante la stanchezza e forse le possibilità di un maggior beneficio per noi stessi volgendo altrove il nostro sguardo. Chi vive l’emergenza, con il cuore nel cuore di chi soffre, non si sottrae alle difficoltà, e ad un certo tormento, e rimane lì, vicino a chi rischia di perdere la vita da un momento all’altro, al servizio”, ha commentato Balzanelli.

Anche la SIS 118 – Società Italiana Sistema 118 – esprime soddisfazione per un riconoscimento che, come sottolineato dal suo presidente nazionale, appartiene all’intera comunità professionale dell’emergenza territoriale e dell’area critica ospedaliera del Paese.