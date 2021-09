Domenica al Lido la premiere del film di Michel Franco

(LaPresse) – Tim Roth e Charlotte Gainsbourg domenica hanno sfilato sul red carpet alla Mostra di Venezia. L’attore americano (con la moglie Nikki Butler) e l’attrice e cantante francese erano accompagnati da Michel Franco, regista di ‘Sundown’, il film in concorso, di cui sono protagonisti. La pellicola racconta le vicende di una famiglia inglese in vacanza in un resort di lusso ad Acapulco.

