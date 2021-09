Il cast di 'Mona Lisa and the Blood Moon' ha sfilato al Lido per la premiere

(LaPresse) – Craig Robinson, Kate Hudson, Ana Lily Amirpour ed Ed Skrein hanno sfilato domenica sul red carpet della 78esima Mostra del cinema a Venezia. Sulla passerella anche il cane della regista. ‘Mona Lisa and the Blood Moon’, diretto da Amirpour, è in concorso al Festival.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata