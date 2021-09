Lancia il film 'Becoming Led Zeppelin'

(LaPresse) La leggenda del rock Jimmy Page è arrivata a Venezia, alla 78esima Mostra del Cinema, per lanciare ‘Becoming Led Zeppelin’. Il chitarrista ha posato per i fotografi da solo e in compagnia del direttore della pellicola, Bernard MacMahon, prima della conferenza stampa. ‘Becoming Led Zeppelin’ è fuori competizione alla Mostra Internazionale di Venezia di quest’anno.

