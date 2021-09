L'attore recita al fianco di Penélope Cruz in 'Competencia oficial', in concorso al Festival

(LaPresse) Arrivano altre star alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. In laguna è sbarcato Antonio Banderas, protagonista – a fianco di Penélope Cruz – di ‘Competencia oficial’, pellicola diretta da Mariano Cohn e Gastón Duprat, in concorso al Festival. Alla kermesse è arrivata anche la splendida Anya Taylor-Joy. Celebre per la sua partecipazione nella miniserie TV ‘La regina degli scacchi’, per la quale ha vinto il Golden Globe, ma già premiata a Cannes nel 2017 come miglior rivelazione femminile, l’attrice e modella argentina – che ha cittadinanza britannica e statunitense – recita nel film ‘Ultima notte a Soho’, diretto da Edgar Wright.

