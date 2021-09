La Casa di Carta

Il Ceo di una società hi-tech indiana ha concesso un giorno di riposo a tutti per vedere la serie tv

L’attesa è finita. Domani, venerdì 3 settembre, arriva su Netflix la quinta e ultima stagione de “La Casa di Carta”. Il gran finale della serie spagnola sarà divisa in due volumi, composti da cinque episodi ciascuno: il primo sarà disponibile dal 3 settembre appunto, e il secondo dal 3 dicembre 2021. I fan della serie sono già pronti, telecomando alla mano, e c’è chi ha deciso di concedersi un giorno di pausa pur di poter guardare subito la prima parte della stagione finale della serie.

In ferie per guardare “La Casa di Carta”, l’idea di un’azienda indiana

Anche per questo Abhishek Jain, Ceo di “Verve Logic”, società indiana del settore hi-tech con sede a Jaipur, ha deciso di concedere ai propri dipendenti un giorno di ferie, proprio venerdì, in occasione dell’uscita de “La Casa di Carta”. Abhishek Jain, come riporta il quotidiano “The Times of India”, ha spiegato che i suoi dipendenti avrebbero comunque chiesto un giorno di congedo “in massa”, e per questo ha deciso di andare incontro al loro desiderio di guardare la serie di Netflix.

Abhishek Jain ha anche battezzato il 3 settembre con il nome di “Netflix And Chill Holiday” e ha confessato: “Anche io sono un fan de ‘La Casa di Carta’ come la maggior parte del mio staff. Tenendo presente gli ultimi mesi e le condizioni di lavoro a causa della pandemia, mi sono reso conto che tutti avevano bisogno di una pausa per alleggerirsi, quindi ho pensato di concedere un weekend lungo a partire da venerdì”.

Jain, 42 anni, nella lettera inviata ai suoi dipendenti, e diventata virale, ha scritto: “I momenti di pausa sono le migliori pillole di energia per il lavoro. Quindi prendi i popcorn e preparati a salutare il nostro professore e l’intera casta”.

