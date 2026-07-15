Regione Marche: Passacantando nuovo presidente Crel, Andreani Vice

Il Crel nel suo insieme resterà in carica per la durata della legislatura regionale, mentre per Presidente e Vice è prevista la verifica di metà mandato dopo 30 mesi dall’elezione.

Andrea Passacantando è il nuovo Presidente del Crel – Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. L’elezione è avvenuta nell’Aula del Consiglio regionale delle Marche nel corso della seduta di insediamento dell’organismo. Giorgio Andreani eletto Vicepresidente. Il primo prende il testimone da Luca Talevi, mentre il secondo succede a Gilberto Gasparoni. Il Crel, attualmente composto da 35 rappresentanti delle categorie economiche, sociali e ordinistiche del territorio marchigiano, resta in carica per la durata della legislatura, mentre per gli organi di vertice (Presidente e Vice) è prevista la verifica di metà mandato dopo 30 mesi dall’elezione.

Il presidente Passacantando: “Porto la mia esperienza”

Nato a Tolentino nel 1968, Andrea Passacantando è laureato in Giurisprudenza e specializzato in diritto comunitario. Vanta una lunga esperienza nel settore agricolo (titolare di un’azienda agricola nel maceratese) e nell’associazionismo di categoria. “Intendo portare la mia esperienza all’interno del Crel – ha affermato il neo Presidente – un organismo che deve diventare sempre più centrale e dinamico”.

Il Vice Andreani: “Mio contributo per organismo più autorevole”

Il Vicepresidente Giorgio Andreani è segretario organizzativo della Uil Marche, impegnato nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. “Intendo fornire il mio contributo affinché il Crel possa diventare un organismo sempre più importante e autorevole” – ha commentato Andreani.

Presidente consiglio Pasqui: “Crel offre competenze e contributi a Regione”

“Il Crel – dice il presidente del consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui – è un organismo capace di offrire competenze, analisi, proposte e contributi qualificati a supporto dell’attività legislativa e programmatoria della Regione. Congratulazioni ad Andrea Passacantando e a Giorgio Andreani. A entrambi rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico”.