E’ arrivato a Venezia Paul Schrader, uno dei registi più attesi, pronto a presentare il suo “The Card Counter” (“Il Collezionista di Carte”). La pellicola, prodotta da Martin Scorsese, è in concorso alla 78/a Mostra del Cinema di Venezia, e subito dopo la premiere al Festival, in anteprima mondiale, uscirà nelle sale cinematografiche, domani 3 settembre.

“Il Collezionista di Carte”, trama e cast

Scritto e diretto da Paul Schrader, “Il Collezionista di Carte” ruota attorno alla storia di un giocatore d’azzardo ed ex militare, William Tell, interpretato da Oscar Isaac. L’ex soldato, accusato di azioni brutali durante la guerra in Iraq, ad Abu Ghraib, prova a voltare pagina diventando giocatore di poker professionista, ma il passato non sempre si può cancellare e l’incontro con Cirk (Tye Sheridan) fa riemergere il suo desiderio di vendetta. Nel cast anche Willem Dafoe che interpreta un ex ufficiale che torna nella vita del protagonista, e Tiffany Haddish che si allontana dal suo classico ruolo comico per interpretare un’agente e intermediaria.

Il protagonista de “Il Collezionista di Carte” William è tormentato, “un uomo punito dal governo degli Stati Uniti, ma che sente ancora di non essere stato punito abbastanza”, ha spiegato il regista come riporta “Variety”. William vive una vita di autopunizione, in attesa della redenzione personale e lo fa in un luogo particolare come il casinò, una sorta di “purgatorio”.

Sceneggiatore e regista, Paul Schrader ha scritto, tra gli altri, quattro film di Martin Scorsese, a cominciare da “Taxi Driver”. Come regista ha esordito con “Tuta blu”, poi “Hardcore”, “American Gigolo”, “Il bacio della pantera”, “Mishima” e “Affliction”. Nel 2019 ha ottenuto la nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura con “First Reformed”.

