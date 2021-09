Dune

La pellicola debutterà “Fuori concorso”, in prima mondiale alla Mostra internazionale del cinema

A Venezia ha già fatto registrare il sold-out. È “Dune”, l’attesissimo nuovo film diretto da Denis Villeneuve (“Arrival”, “Blade Runner 2049”), che debutterà “Fuori concorso”, in prima mondiale, il 3 settembre, alla 78/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, al via oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Warner Bros. Italia (@warnerbrositalia)

“Dune”, prodotto da Warner Bros, è l’adattamento per il grande schermo dell’omonimo bestseller di Frank Herbert, con Timothée Chalamet, tra le star più attese al Lido. “Ero circa a metà del libro quando ho saputo che Denis Villeneuve sarebbe stato il presidente della giuria al Festival di Cannes, ed ero a Londra a girare ‘The King’”, ha spiegato Timothée Chalamet in una recente intervista a “Deadline”.

Villeneuve “mi ha chiesto se potevo raggiungerlo, quindi ho rapidamente completato la seconda metà del libro nel miglior modo possibile. Diciamo che la prima metà della mia copia è piena di annotazioni e di miei pensieri, mentre la seconda metà l’ho letta a stento. E poi ho avuto quell’incontro con lui, ed è stata una immensa gioia…”, ha ricordato ancora l’attore.

Dune, il destino di Paul per il futuro della sua gente

“Dune” racconta la storia di Paul Atreides, un giovane con un destino più grande di lui e che va ben oltre la sua comprensione. Il suo compito sarà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo affinché la sua gente e la sua famiglia possano avere un futuro.

“Dune” arriverà nelle sale in Italia dal 16 settembre, mentre negli Usa uscirà il 22 ottobre in contemporanea anche su HBO Max, cosa che ha fatto storcere il naso al regista. Per Villeneuve, non vedere “Dune” al cinema è come “guidare un motoscafo nella tua vasca da bagno. Per me è ridicolo. È un film che è stato realizzato come tributo all’esperienza del grande schermo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata