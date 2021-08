L'attrice avvistata durante una scena al noto mercato di Fa Yuen

(LaPresse) La star di Hollywood Nicole Kidman è stata avvistata a Hong Kong mentre girava una nuova serie TV dopo le recenti polemiche per non avere osservato la quarantena imposta dal governo per chi entra nel paese. L’attrice è stata avvistata nella famosa via Fa Yuen della città, nota per il suo mercato notturno, lunedì sera mentre girava una scena della serie di Amazon Prime Video “Expats”, secondo quanto riportato dai media. Giovedì scorso il governo ha dichiarato in una dichiarazione di aver concesso l’esenzione “allo scopo di svolgere un lavoro professionale”.

