(LaPresse) E’ stato diffuso il teaser trailer ufficiale di ‘E’ stata la mano di Dio’, il film scritto e diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino. La pellicola uscirà in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre 2021. L’anteprima mondiale del film avrà luogo il 2 settembre alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola racconta la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s’intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.

