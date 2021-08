The Outsider

Il documentario discusso e controverso sulla costruzione del museo dell'11 settembre sarà trasmesso sulla piattaforma social il 19 agosto

“The Outsider“, documentario discusso e controverso sulla costruzione del museo dell’11 settembre a Ground Zero, sarà presentato, in anteprima assoluta, non nel corso di un Festival, come quelli di Cannes, Berlino, Venezia, ma su Facebook. È la prima volta, nella storia del cinema, che il famoso social network viene utilizzato per la “premiere” di un film.

“The Outsider” sarà trasmesso in diretta streaming, per la prima volta, su Facebook, il prossimo 19 agosto, e tutti gli utenti potranno accedervi registrandosi e pagando 3,99 dollari. La prima del film è in programma alle 20, orario della costa est, e la registrazione online sarà attiva in un centinaio di Paesi.

Il documentario racconta le sfide e le difficoltà che Michael Shulan, direttore creativo del “National 9/11 Museum” di Ground Zero, ha dovuto affrontare per far prevalere la sua idea di museo.

The Outsider, un film che cambierà il cinema?

La pellicola è diretta Pamela Yoder e Steven Rosenbaum, registi di numerosi documentari, che hanno trascorso 20 anni ad archiviare e documentare gli attacchi terroristici dell’11 settembre e sono considerati tra i principali esperti di quei tragici eventi.

Facebook non riceverà percentuali dalla vendita del film fino al 2023. Il docufilm, poi, sarà proiettato, a settembre, in un numero ristretto di sale. Ma la prima di un film su Facebook potrebbe segnare un punto di non ritorno nella storia del cinema, soprattutto per la piccola produzione, abbattendo notevolmente i costi.

“Fino ad oggi avresti dovuto trovare un distributore internazionale e stringere accordi individuali con le reti e i cinema. Senza Facebook, il grande pubblico non potrebbe vedere questo film”, ha evidenziato Steven Rosenbaum.

