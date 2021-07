9/11

Uno speciale di Apple TV+ e BBC che ricostruisce tutto quello che è accaduto nella stanza del Presidente nelle ore successive all'attentato.

Arriverà presto su Apple TV+ “9/11: Inside the President’s War Room“, documentario che racconta l’11 settembre 2001 dalla stanza della Presidenza degli Stati Uniti d’America. Una ricostruzione di un diverso e inedito punto di vista, riportata grazie a testimonianze di persone e personaggi chiave in quel momento drammatico e decisivo per le sorti degli Stati Uniti.

“9/11: Inside the President’s War Room” racconta le 12 ore successive all’attacco attraverso “rivelazioni intime e sincere delle persone coinvolte, offre una visione unica del difficile processo decisionale nella concitata corsa contro il tempo vissuta in quel giorno epocale”, spiegano da Apple. Il documentario, voluto da Apple e dalla BBC, uscirà in tutto il mondo su Apple TV+ e BBC One proprio nel settembre 2021, in occasione del ventennale degli attentanti.

9/11, il racconto di Jeff Daniels nel documentario Apple

Voce narrante (e vincitore dell’Emmy Award, protagonista di “The Looming Tower” e “Sfida al presidente – The Comey Rule”) è Jeff Daniels. Tra le testimonianze inserite e mai diffuse prima, il presidente George W. Bush, il vicepresidente Dick Cheney, Condoleezza Rice, Colin Powell , Mike Morrell e il colonnello Mark Tillman, soltanto per citarne alcuni. Ad arricchirlo, anche 200 fotografie mai pubblicate prima: scatti inediti delle mosse di Bush e Cheney.

“9/11: Inside the President’s War Room” è stato realizzato dal regista, vincitore del Grierson e della Royal Television Society Award, Adam Wishart, dal produttore creativo, vincitore del premio Emmy, Simon Finch e dal produttore esecutivo vincitore del premio BAFTA Neil Grant.

