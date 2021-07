Un giudice di New York ha emesso una prima sentenza in contumacia, la vittima sarebbe stata violentata nel 2013

(LaPresse) Cuba Gooding Jr rischia di dover pagare un risarcimento milionario alla presunta vittima di uno stupro. L’attore americano è stato infatti condannato in contumacia da un giudice distrettuale di New York. Il premio Oscar per il film “Jerry Maguire” non ha mai partecipato alla causa nata dalla denuncia, presentata da una donna nell’agosto 2020, su una presunta violenza sessuale avvenuta in un hotel nel 2013.

Il giudice Paul Crotty ha quindi ritenuto che la mancata difesa della star 53enne sia di fatto un’ammissione di responsabilità e ha dato tempo a Gooding Jr fino al 7 settembre per appellarsi alla decisione, dopodiché deciderà l’entità dei danni che dovrà pagare. La vittima ha chiesto un risarcimento di sei milioni di dollari. L’attore, accusato di molestie anche da altre due donne, attraverso i suoi avvocati si è detto innocente.

