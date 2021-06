Le due attrici festeggiano con un bacio l'anniversario del film cult in un drive-in di Los Angeles

(LaPresse) Susan Sarandon e Geena Davis di nuovo insieme su una decappottabile. Le due attrici hanno celebrato i 30 anni dall’uscita del film cult ‘Thelma & Louise‘ partecipando a una serata-evento in un drive-in di Los Angeles. Le due protagoniste della pellicola diretta da Ridley Scott, in splendida forma, si sono presentate al Greek Theather per una proiezione speciale delle avventure delle due donne, in fuga dalla routine quotidiana e dalla polizia, che interpretarono nel 1991. Grandi amiche oltre che colleghe, con indosso jeans e stivali, le due dive si sono scambiate per l’occasione anche un bacio sulle labbra, a bordo della Ford Thunderbird blu che hanno guidato durante le riprese.

