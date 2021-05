L'attore è stato coinvolto in un incidente aereo insieme alla moglie

È morto in un incidente aereo Joe Lara. L’attore, 58 anni, era noto per aver interpretato il protagonista della serie televisiva Tarzan – La grande avventura, andata in onda tra il 1996 e il 1997.

Lara, al momento dell’incidente (avvenuto il 29 maggio), si trovava a bordo di un jet privato in direzione di Palm Beach ed è precipitato nelle acque del lago Percy Priest per cause ancora da stabilire.

Joe Lara precipitato nei pressi di Nashville

Il Cessna C501 era decollato dallo Smyrna Rutheford Airport con a bordo la moglie di Lara, Gwen Shamblin di 66 anni, il suo figliastro, Brandon Hannah, oltre a David L. Martin, Jennifer J. Martin, Jessica Walters e Jonathan Walters, tutti di Brentwood, nel Tennessee. L’incidente è avvenuto nei pressi di Nashville e non ha lasciato sopravvissuti.

Lara, che lascia la figlia Liana, era nato a San Diego (California), e aveva recitato prima nel film CBS Tarzan a Manhattan (1989) e poi nella serie televisiva.

L’attore era apparso anche nelle serie Tv Baywatch e Conan, oltre che in alcuni film come Il guerriero d’acciaio e Il giorno del giudizio.

