'Regina' di Alessandro Grande con Francesco Montanari e Ginevra Francesconi

L'attore è protagonista con Ginevra Francesconi del primo film di Alessandro Grande

Arriva direttamente in streaming ‘Regina’, l’ultimo film di Francesco Montanari. Diretto da Alessandro Grande, alla sua opera prima, il lungometraggio racconta la storia di un padre e di una figlia. Regina, interpretata da Ginevra Francesconi, ha 15 anni e sogna di fare la cantante. A supportarla suo padre Luigi (Francesco Montanari). Il padre è tutta la sua famiglia, dato che Regina ha perso la madre anni prima. Il loro è un legame fortissimo, indissolubile, almeno fino a quando, un giorno, un evento imprevedibile cambia le loro vite.

Francesco Montanari in Calabria

‘Regina’ racconta un conflitto generazionale giocato sul terreno della colpa e delle responsabilità. Una storia che oscilla tra film di genere e romanzo di formazione sullo sfondo di una Calabria insolita. Nelle parole del regista “la storia nasce da un bisogno forte e personale di raccontare il tema del confronto e dello scontro generazionale attraverso due figure, come quelle di Regina e Luigi, legate da un rapporto simbiotico destinato a cambiare dopo il verificarsi di un evento tragico”.

Giorno dopo giorno, “Regina si troverà a compiere un viaggio nel profondo della propria coscienza parallelamente al percorso del padre, il quale è alla ricerca di una sua maturità che possa farlo diventare uomo”.

Ginevra Francesconi, la Regina del titolo, 18 anni da poco compiuti, ha già recitato in ‘Famosa’ di Alessandra Martelliti, ‘The Nest’ di Roberto De Feo e di recente è stata protagonista con Fabio Volo e Giulia De Lellis di ‘Genitori vs. Influencer’ di Michela Andreozzi e della fiction con Raoul Bova ‘Buongiorno, Mamma!‘, in onda su Canale 5.

Dove vedere ‘Regina’

Il film è prodotto da Bianca Film con Rai Cinema, con il contributo del MiBACT, della Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission, in associazione con Asmara Film.

‘Regina’ è disponibile sulle principali piattaforme on- demand (Sky Primafila, Google Play, I-Tunes, Rakuten, Chili, Timvision, Amazon Video Store).

Prevista anche l’uscita in alcune sale cinematografiche selezionate.

