Inghilterra-Argentina, l’Albiceleste rimonta e vola in finale ai Mondiali 2026: le foto

L’Argentina di Leo Messi rimonta nel finale una partita che era stata comandata per lunghi tratti dall’Inghilterra e fa sua la seconda semifinale dei Mondiali 2026, conquistando la seconda finale consecutiva e l’opportunità di difendere la Coppa del Mondo, conquistata quattro anni fa in Qatar, domenica sera a New York contro la Spagna. Ecco le foto di un match che è già nella storia del calcio argentino.