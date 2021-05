La rilettura moderna delle memorie di Christiane F. disponibile su Prime Video in Italia dal 7 maggio 2021

Arriva anche in Italia, dal 7 maggio 2021, la serie Amazon Prime ‘Noi, I ragazzi dello zoo di Berlino’, rilettura contemporanea del best seller autobiografico di Christiane F.

Il best seller del 1978 e il film del 1981

Il libro, pubblicato nel 1978, sconvolse un’intera generazione. È il racconto crudo e diretto della disperazione di un gruppo di adolescenti di Berlino che entrano nel vortice della tossicodipendenza e della prostituzione nell’area della stazione della metropolitana dello Zoo di Berlino. La biografia, firmata da Christiane Vera Felscherinow (Christiane F.) con due giornalisti del settimanale tedesco ‘Stern’, ha venduto più di 5 milioni di copie nel mondo prima di essere adattata nel film del 1981, ‘Christiane F. – Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino’, che ha conquistato il titolo di ‘Most Popular Film’ al World Film Festival di Montreal.

‘Noi, I ragazzi dello zoo di Berlino’: la serie

“Pubblicato in più di 30 Paesi e tradotto in più di 20 lingue, ‘Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino’ è una proprietà intellettuale senza tempo che conta molti fan in tutto il mondo”, ha detto Georgia Brown, di Amazon Studios. “Nel reinterpretare questa storia provocatoria, Constantin Television, Philip Kadelbach e Annette Hess hanno lavorato duramente per renderla rilevante per un pubblico contemporaneo pur mantenendo l’essenza originale del libro e dei suoi personaggi”.

La serie segue la storia di sei adolescenti che lottano per inseguire i loro sogni di felicità e libertà, lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi) Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) si perdono nelle notti di Berlino senza limiti. L’obiettivo è celebrare vita, amore e tentazioni, ma presto si rendono conto che questa estasi fittizia distruggerà la loro amicizia e li farà sprofondare nell’abisso.

L’eredità di David Bowie nelle musiche

La colonna sonora della serie è stata creata da Robot Koch e Michael Kadelbach in collaborazione con David Bowie Estate. Un omaggio alla colonna sonora del film del 1981, composta interamente da canzoni registrate dal Duca Bianco tra il 1975 e il 1978, quando visse a Berlino.

