Downton Abbey 2 con un annuncio social dà appuntamento ai fan

‘Downton Abbey 2’ sotto l’albero. Tratto da una fortunata serie tv inglese, il film sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 22 dicembre.

Downton Abbey 2: chi arriva stavolta?

Il primo film, uscito nel 2019, era una sorta di spin off della serie televisiva, andata in onda dal 2010 al 2015 in 52 episodi. Al centro del film, la visita del re e della regina d’Inghilterra alla famiglia Crawley. E qualcuno ipotizza che la sceneggiatura di ‘Downton Abbey 2’ userà un simile stratagemma narrativo.

Tutti assieme sotto l’albero

“Dopo un anno difficile con molti di noi che sono stati separati dalle famiglie” ha detto il produttore Gareth Neame “è di grande conforto pensare che stanno arrivando tempi migliori e il prossimo Natale ci riuniremo con gli amati personaggi di Downton Abbey”.

Neame ha anche aggiunto che non c’è nessuno posto come casa per le festività. Cosi come non c’è un dono migliore del riunirsi con Julian, Gareth e tutta la famiglia Downton nel 2021.

Come tutto è cominciato

Aprile 1912. Il Titanic affonda e più di 1500 persone perdono la vita. Quando la notizia arriva nella tenuta di Downton Abbey, in Inghilterra, il conte e la contessa di Grantham sono sconvolti. Il legittimo erede Patrick Crawley è morto a bordo del transatlantico. Ora il nuovo beneficiario è Matthew, cugino di terzo grado, che, in spregio alla tradizione lavora per vivere. Inizia così la saga di ‘Downton Abbey’, che dopo 52 episodi e un film ha ancora tanto da raccontare.

Curiosità sul primo film

In ‘Downton Abbey‘, Joseph Moseley tornava a Downton per servire la cena al re e alla regina. Un momento cruciale. Kevin Doyle, Moseley nel film, ha raccontato: “Sapevo che era una scena importante. L’intera storia si stava raccogliendo attorno a quel momento, quindi ero nervoso. Ero contento quando è finita e ho bevuto un gran drink alla fine della giornata”. Doyle ha modellato l’inchino ai sovrani, il bow-curtsey, su quello visto fare alla premier britannica Theresa May: “L’ho visto e ho pensato: Lo farò”.

Due anni fa Julian Fellows, ideatore e sceneggiatore della serie, non aveva escluso un sequel. Ma mettendo dei paletti: “Se i personaggi fossero ormai sessantenni, non sarebbero credibili. Non dovremmo portare le vicende troppo avanti nel tempo”. Questo significa che ‘Downton Abbey 2’ si svolgerà negli anni Trenta del Novecento? Lo scopriremo a Natale.

