Asylum Fest, dal cinema al fumetto è tempo di horror e fantasy

Arte, cinema, musica, letteratura e società diventano dark per la primissima edizione dell'Asylum Fantastic Fest, una kermesse che dal 9 al 12 maggio trasforma Valmontone nella capitale dell'orrore e del fantastico. Dall'idea del Fondatore e Direttore Artistico Claudio Miani, il festival si colloca nel cuore del Lazio, a 40 chilometri da Roma, con lo scopo di divenire un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per gli amanti del genere, in una visione di progetto culturale a lungo termine capace di portare ulteriore risalto, prestigio e turismo all’intera area territoriale.

La giuria di questa prima edizione della kermesse cinematografica è composta dal regista Dario Argento (Presidente), dallo sceneggiatore Antonio Tentori, dai giornalisti Roberto E. D’Onofrio ed Emanuele Rauco che valuteranno la le selezione di film proveniente da tutto il mondo.

Ma non c'è solo il cinema. Lo scopo principale dell’Asylum Fantastic Fest è fornire reale visibilità e sostegno alle eccellenze della creatività horror, promuovendo realtà e opere che siano in grado di fornire nuove letture contenutistiche e soprattutto porsi in confronto con i nuovi linguaggi 2.0. La ricerca di nuove tendenze e l’apertura a bacini attualmente non massificati, permette di garantire la realizzazione di un Festival capace di porsi come punto di riferimento pluriennale per una corrente da sempre in cerca di stimoli e sviluppi. Un evento che vuole porsi come occasione per stimolare la collaborazione tra giovani artisti italiani e internazionali, proponendo momenti di incontro e di scambio per le sezioni presenti al Festival.

Contaminazione è la parola che contiene sufficientemente e con chiarezza l’importanza che l’Asylum Fantastic Fest riserba in questa prima edizione che oltre a una rassegna cinematografica darà ampio spazio alla letteratura e al fumetto di genere, vedrà esposizioni di effetti speciali e oggettistica cinematografica, eventi di make up, antologiche musicali e un contest di Cosplay tra Orrido e Fantastico. Diversi i nomi di richiamo che hanno garantito la propria presenza: dai registi Pupi Avati e Ivan Zuccon all'effettista Sergio Stivaletti e al compositore Marco Werba.

