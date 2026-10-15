Cristina D’Avena, lo show a Milano insieme ai Gem Boy: “Pronti a far divertire il pubblico”

Cristina D’Avena, da decenni un’icona della musica italiana grazie alle indimenticabili sigle dei cartoni animati, porterà sul palco del club milanese uno spettacolo che, come una macchina del tempo, catapulterà il pubblico dagli anni Ottanta ai Duemila in una sola serata. Da “Kiss me Licia” a “Occhi di Gatto”, passando per “Mila e Shiro”, “Doraemon” e molte altre, la voce inconfondibile di Cristina si intreccerà ancora una volta con l’ironia pungente dei Gem Boy, dando vita a uno show in cui musica e divertimento saranno i protagonisti assoluti.

Le sigle più amate torneranno in una veste rinnovata, con nuovi arrangiamenti e una scaletta tutta da scoprire, arricchita da chicche e sorprese speciali che, al momento, rimangono rigorosamente top secret. Con un repertorio in grado di unire sogni e ricordi, Cristina D’Avena e i Gem Boy promettono di regalare un concerto capace di emozionare e sorprendere tutti. A raccontare l’entusiasmo per questo nuovo spettacolo è la stessa Cristina: “Tornare all’Alcatraz è sempre elettrizzante: siamo molto legati a questo posto perché ci ha accolto tante volte con un calore e un affetto indescrivibili. L’anno prossimo saranno vent’anni di musica e risate assieme ai Gem Boy e alle migliaia di persone che sono venute a cantare con noi. Anche questa volta siamo pronti a far divertire il pubblico, e io non vedo l’ora di portare tutti nel magico mondo delle nostre sigle del cuore!”. Carletto FX, frontman dei Gem Boy, descrive così l’atmosfera che si respirerà durante lo show: “È l’unico concerto in cui puoi trovare nello stesso luogo chi indossa le orecchie da gatto, chi veste la maglia dei Puffi e chi beve una birra cantando a memoria ogni singola parola. Un’esperienza liberatoria dove nessuno si prende troppo sul serio”.

Cristina D’Avena e i Gem Boy rappresentano un sodalizio artistico consolidato nel panorama italiano della musica live. In quasi vent’anni di collaborazione, hanno saputo conquistare il pubblico con concerti sold out in tutta Italia, reinterpretando i brani più celebri anche in chiave rock, senza tradirne il valore affettivo. Un’intesa artistica unica che, con Cristina D’Avena alla guida, mantiene vivo il legame con il pubblico di ieri, di oggi e di domani.