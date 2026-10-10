Home > Spettacoli > Fiorello e Fabrizio Biggio tornano su Rai 1, il video su Instagram: “Ma lo facciamo questo varietà?”

Nuovo video social di Fiorello sull’appuntamento televisivo che lo vedrà protagonista domenica 18 ottobre su Rai1 alle 20.30. Stavolta in compagnia dello showman c’è anche Fabrizio Biggio, co-conduttore de ‘La Pennicanza’ su Radio2. I due giocano ancora sul noto spot di Brad Pitt. All’inizio, nella clip, compare solo Biggio e una voce fuori campo chiarisce: “Questo non è Brad Pitt”. Poi arriva Fiorello: “Frena, qui se c’è qualcuno che non è Brad Pitt quello sono io”, dice lo showman. “Anche io non sono Brad Pitt”, replica Biggio.