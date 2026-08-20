Miss Sport Givova Lazio 2026, Miss Italia torna a Formia

Miss Italia torna a Formia. Venerdì 21 agosto, alle ore 21.30, Piazza Aldo Moro ospiterà la Finale Regionale di Miss Sport Givova Lazio 2026, uno degli appuntamenti più importanti del percorso regionale verso il titolo nazionale. L’ingresso nell’arena sarà libero e gratuito.

L’evento è organizzato da Delta Events, esclusivista del concorso Miss Italia per il Lazio, in collaborazione con Tamaro Agency e con il patrocinio del Comune di Formia. Quello di venerdì sarà un ritorno particolarmente significativo. L’ultima volta che Miss Italia Lazio aveva fatto tappa a Formia risale infatti al 2016, quando la città ospitò una Finale Regionale del concorso. A distanza di dieci anni, Miss Italia Lazio torna dunque nella città pontina per assegnare una delle sue fasce regionali più rappresentative.

Nel 1981 la finale nazionale di Miss Italia a Formia

Ma il rapporto tra Formia e Miss Italia affonda le proprie radici ancora più indietro nel tempo e custodisce un primato storico. Quarantacinque anni fa, nel 1981, Formia fu la prima città del Lazio ad ospitare una Finale Nazionale di Miss Italia. Un evento che consegnò la città alla storia del concorso e che precedette di quasi vent’anni la Finale Nazionale organizzata a Roma nel 2000. Proprio questo legame rende ancora più significativo il ritorno del concorso in città.

Non è casuale neppure la scelta di Formia per l’assegnazione del titolo di Miss Sport Givova Lazio 2026. Formia è infatti riconosciuta da decenni come una vera e propria città dello sport, grazie alla sua tradizione, alle strutture dedicate alla preparazione atletica e al rapporto costruito nel tempo con grandi campioni italiani e internazionali. Una vocazione che rende la città la cornice naturale per una fascia che, accanto alla bellezza, richiama valori come impegno, disciplina, energia, determinazione e spirito di sacrificio.

Le concorrenti provenienti da diverse località della regione sfileranno in Piazza Aldo Moro per conquistare la fascia di Miss Sport Givova Lazio 2026. Per la vincitrice la serata rappresenterà un passaggio decisivo: accederà infatti di diritto alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma a Roma, presso il Palazzo dello Spettacolo, dall’1 al 3 settembre 2026. Accanto alle tradizionali passerelle, la serata proporrà anche due momenti di spettacolo pensati per mettere in evidenza la personalità, la fantasia e lo stile delle concorrenti: Beachwear e Flower Power. In entrambi i quadri saranno proprio le ragazze a diventare autrici del proprio look, aprendo idealmente gli armadi di casa e scegliendo personalmente abiti, accessori e combinazioni con cui presentarsi sul palco.

Nel momento Beachwear le concorrenti interpreteranno liberamente l’atmosfera dell’estate e della vita da spiaggia, costruendo outfit personali capaci di raccontarne gusto e creatività. Con Flower Power, invece, la passerella si colorerà delle suggestioni degli anni Settanta, tra fantasie, richiami floreali e contaminazioni vintage, sempre attraverso look ideati e composti direttamente dalle ragazze con capi provenienti dal proprio guardaroba. Una formula che vuole andare oltre la semplice sfilata, lasciando alle concorrenti la possibilità di esprimere carattere, originalità e capacità di interpretare un tema attraverso il proprio stile personale. Ad animare ulteriormente la serata sarà anche il cabarettista Dani Bra, che interverrà nel corso dello spettacolo con momenti di comicità e intrattenimento, contribuendo a scandire il ritmo della Finale Regionale e a coinvolgere il pubblico di Piazza Aldo Moro.

Gli ospiti della serata

Tra le ospiti della serata ci sarà una protagonista particolarmente attesa dal pubblico di casa: Federica Rizza, 26 anni, di Formia, neoeletta Miss Bellezze del Lazio 2026. La giovane formiana ha conquistato la fascia regionale nella finale disputata a Rocca Priora e sarà quindi anche lei tra le rappresentanti del Lazio alle prossime Prefinali Nazionali. Ospite anche la pontina Michela Cardillo Stagno, Miss Social Lazio 2023, nata a Gaeta e residente a Spigno Saturnia. Dopo l’esperienza nel concorso, Michela ha portato avanti il proprio percorso universitario e l’impegno nella rappresentanza studentesca, ricoprendo incarichi nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e nella Consulta Regionale per il Diritto allo Studio.

La Finale Regionale sarà così accompagnata da moda, spettacolo, cabaret e intrattenimento, trasformando Piazza Aldo Moro in una grande passerella nel cuore di Formia. Il pubblico potrà assistere liberamente alla manifestazione, con ingresso gratuito nell’arena per l’intera serata. Venerdì 21 agosto, alle ore 21.30, Miss Italia Lazio torna dunque a Formia dopo dieci anni, riallacciando un rapporto che appartiene alla storia della manifestazione: dalla Finale Nazionale del 1981, la prima mai ospitata da una città del Lazio, alla Finale Regionale del 2016, fino alle nuove protagoniste che si contenderanno il titolo di Miss Sport Givova Lazio 2026 e un posto alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.