Lucy Davis, l’attrice di “The Office” rivela: “Ho tumore al seno incurabile”

La 53enne ha dichiarato di aver ricevuto la diagnosi un anno e mezzo fa e che la malattia si era metastatizzata alle ossa

L’attrice Lucy Davis, che interpretava Dawn Tinsley nella versione originale britannica della popolare serie televisiva “The Office”, ha rivelato di avere un cancro al seno incurabile al quarto stadio. La donna di 53 anni ha dichiarato di aver ricevuto la diagnosi un anno e mezzo fa e che la malattia si era metastatizzata alle ossa, tra cui la colonna vertebrale, l’anca destra e le costole. Ha aggiunto che ormai era troppo tardi per la chemioterapia.

Lucy Davis: “Sto cercando di vivere nel modo più divertente possibile”

Martedì Davis ha scritto su Instagram: “Per ora, sto cercando di vivere quel che resta della mia vita nel modo più divertente possibile. Cerco sempre di trovare degli spunti di riflessione in ogni evento negativo. E il cancro non mi ha deluso sotto questo aspetto. Ho imparato molto da questa esperienza e ne sono grata”. “Come alcuni di voi sapranno, il dolore può essere davvero insopportabile. Stare in piedi e camminare a lungo può essere difficile, e a volte ho bisogno di usare una sedia a rotelle (quindi, se mi vedete in giro, non esitate a darmi una spinta!)”.

Come riporta la Bbc, Davis, figlia del comico Jasper Carrott, ha affermato che una delle cose più importanti che l’hanno aiutata è stato l’umorismo, chiedendo ad amici e familiari di prenderla in giro “il più possibile” e di non trattarla come una “persona malata”. “Non c’è niente che ti faccia sentire peggio che essere trattato come se fossi malato”, ha aggiunto. “Non ho paura di quello che succederà. Sono in pace con me stessa. Rivredrò la mia Gracie [la sua cagnolina scomparsa] prima del previsto, e per me lasciare il mio corpo fisico significa semplicemente tornare a casa. Tutto il dolore è per la mia famiglia; è molto più difficile per loro che per me”.

La carriera di Lucy Davis nel mondo dello spettacolo

Davis raggiunse la fama interpretando la receptionist Dawn nella versione originale di “The Office”, che seguiva le vite dei dipendenti della cartiera Wernham Hogg di Slough, con il co-creatore della serie Ricky Gervais nel ruolo del direttore David Brent. Ha interpretato Hayley Jordan nel programma radiofonico “The Archers” di BBC Radio 4 per quasi 10 anni ed è apparsa nella commedia del 2004 “Shaun of the Dead” al fianco di Simon Pegg e nella serie Netflix “Le terrificanti avventure di Sabrina”.

Ha affermato che continuerà a impegnarsi per i diritti degli animali e che le piacerebbe continuare a lavorare come attrice, un lavoro che ha definito una delle “più grandi gioie” della sua vita. Ha detto: “A tutti voi che state affrontando un percorso simile al mio, auguro ogni bene. Il cancro ci chiede molto, fisicamente e mentalmente. E ognuno di noi ha la possibilità di affrontarlo nel modo che preferisce.”