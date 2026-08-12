Brian May in Spagna per vedere l'eclissi, l'appello social: "Non usate comuni occhiali da sole"

Brian May si è recato in Spagna per poter vedere al meglio l‘eclissi di sole prevista per il 12 agosto. Il chitarrista dei Queen sta documentando la sua esperienza sui social e ha anche pubblicato un video per avvertire tutti dei possibili danni agli occhi che potrebbe causare la vista del sole senza adeguate protezioni. “Attenzione: questi non sono occhiali da sole. Per favore, non pensate mai che sia sicuro guardare il Sole con gli occhiali da sole. Potreste rimanere accecati. Questi sono occhiali speciali per l’eclissi solare – e forse non è troppo tardi per procurarsene un paio online. Altrimenti, usate il mio trucchetto del foro stenopeico descritto nel mio ultimo post per proiettare un’immagine indiretta del Sole”, scrive il musicista, che è anche un astrofisico. “State attenti! E assicuratevi che anche i vostri bambini capiscano il pericolo, ok?”, aggiunge May.