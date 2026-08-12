Eclissi 12 agosto, in Spagna grande attesa tra allarme caldo e pericolo incendi

Grande attesa in Spagna per l’eclissi totale di sole del 12 agosto. Il Paese iberico è uno dei luoghi migliori al mondo per osservare il fenomeno astronomico. La fascia di totalità attraversa diverse regioni del centro-nord: Galizia, Asturie, Castiglia e León, Aragona, Comunità Valenciana e Baleari. Quella di oggi sarà la prima di tre eclissi solari consecutive visibili dalla Spagna tra il 2026 e il 2028, un evento eccezionale che attira migliaia di appassionati di astronomia, fotografi e turisti da tutto il mondo.

Per questo l’eclissi di oggi rappresenta anche una sfida per la sicurezza in un momento in cui nel Paese iberico si registrano alte temperature e resta alto il pericolo di incendi boschivi. L’ultima volta che la penisola iberica ha assistito a un’eclissi totale di Sole è stato nel 1912. Un’altra eclissi totale si è verificata 47 anni dopo, ma è stata visibile solo nelle Isole Canarie.

Allestiti 350 punti di osservazione

Le autorità spagnole hanno avvertito chi si reca nelle zone rurali per osservare l’eclissi di evitare qualsiasi cosa possa innescare nuovi incendi. Il ministero dell’Interno spagnolo ha annunciato l’allestimento di 350 punti di osservazione ufficiali nell’entroterra del Paese, un’area poco popolata, definita spesso “España vacía”. Le autorità hanno limitato o vincolato l’accesso ad altri 123 siti a causa delle condizioni ambientali o di ostacoli che potrebbero impedire un’evacuazione in caso di incendio.

Allarme incendi

Solo poche settimane fa, il più devastante incendio nella storia spagnola ha divorato 500 chilometri quadrati e costretto all’evacuazione decine di migliaia di persone nella Spagna centrale. Diversi incendi di minore entità rimangono attivi in altre zone del Paese. Il ministero ha inoltre comunicato che oltre 33.500 agenti delle forze dell’ordine saranno dispiegati nelle aree di osservazione e nei punti di accesso. “Le alte temperature, l’estrema siccità della vegetazione e l’intensa pressione sulle aree naturali dovuta al previsto afflusso di persone rendono necessarie misure preventive estreme”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska.

Temperature oltre i 35°C

Gran parte della Spagna è in stato di allerta oggi con temperature che supereranno i 35°C e la vegetazione ancora estremamente secca. L’agenzia meteorologica nazionale, Aemet, prevede temperature simili in tutta il nord-ovest e sud-est, comprese molte aree in cui sarà possibile osservare l’eclissi totale. La priorità assoluta delle autorità è prevenire anche la più piccola scintilla che potrebbe provocare un incendio, come accaduto ad Avila, a ovest di Madrid, alla fine di luglio. Si raccomanda ai visitatori di non accendere fuochi, non gettare rifiuti e non parcheggiare in zone con vegetazione secca.

Occhiali speciali per osservare l’eclissi

L’eclissi, secondo le autorità spagnole, potrebbe attirare almeno mezzo milione di visitatori in più. I cittadini si sono affrettati in questi giorni ad acquistare gli occhiali speciali per osservare il fenomeno astronomico. Gli occhiali sono essenziali per un’osservazione sicura, anche se solo una piccola porzione di sole rimarrà visibile. “Per guardare il sole, è sempre necessario utilizzare una protezione adeguata, e la protezione più idonea sono gli occhiali per l’eclissi”, ha affermato Telmo Fernandez Castro, direttore del Planetario di Madrid.

Gli occhiali sono dotati di filtri speciali che bloccano le radiazioni solari che possono danneggiare gli occhi. Per mesi, supermercati, grandi magazzini, musei e planetari in tutta la Spagna hanno venduto o distribuito occhiali per l’eclissi, e molte farmacie hanno esaurito le scorte prima di mercoledì.

L’eclissi raggiungerà la sua massima durata al largo della costa occidentale dell’Islanda. Quando raggiungerà una piccola porzione di territorio portoghese e poi spagnolo, la totalità si sarà ridotta a circa un minuto. Lo spettacolo terminerà poi sul Mediterraneo. Martedì sera, chi cercava disperatamente un paio di occhiali per l’eclissi si è messo in coda davanti a un negozio di fotografia nel centro di Madrid, dove un cartello affisso all’ingresso riportava la scritta: “Vendiamo occhiali per l’eclissi”.

Una donna è uscita trionfante e ha rassicurato i presenti: “Ne ha scatole e scatole!”. In Spagna, la richiesta di camere d’albergo lungo il percorso dell’eclissi totale, comprese le città del nord di La Coruña, Bilbao e Santiago de Compostela, è aumentata vertiginosamente.