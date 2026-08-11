Turisti per Caso, è morto l’ideatore Marco ‘Orso’ Schiavina

Fan di “Turisti per caso” in lutto: è morto “Orso“, storico compagno di viaggio di Patrizio Roversi e Syusy Blady nella fortunata serie di documentari di viaggio trasmessi dalla Rai, all’anagrafe Marco Schiavina. A darne l’annuncio è il comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) su Facebook.

“Diamo la triste notizia della morte improvvisa di Marco Schiavina, conosciuto da tanti come “Orso”. Nato nel 1955, dipendente del Comune di Persiceto dal 1982, si è sempre occupato di attività culturali e teatrali. Dal 1980 ha collaborato con vari programmi televisivi, tra cui il famoso “Turisti per caso”, e radiofonici. Dal 1989 è stato direttore artistico del teatro comunale di Persiceto”.

“Abbiamo appreso la notizia con grande dolore e rammarico – dichiarano il sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore alla cultura Maura Pagnoni – Marco è stato un collega e una figura importante nella vita culturale persicetana e non solo, ideatore della rassegna cinematografica Film&Film e di tante altre iniziative legate al cinema, è stato a lungo direttore del Teatro comunale per cui ha programmato tante applaudite stagioni teatrali. Ai famigliari e a tutte le persone a lui care vanno le nostre sentite condoglianze unitamente a quelle della Giunta comunale e di tutti i colleghi del Comune con cui ha condiviso tanti anni di lavoro”.

Il ricordo di Syusy Blady

“Orso era un caposaldo del gruppo dei turisti per caso”, ricorda Syusy Blady sui social. “Ve lo ricordate anche perché è stato spesso in Video, è lui che ha trovato cose sempre originali, perché lo costringevo a ricerche impossibili, nel mio mondo dei misteri. Telefonò a palazzo Medina Sidonia beccando al telefono la duchessa. Così per premio lo portai a mangiare cose meravigliose, venne con noi in diversi viaggi lo trascinammo anche in barca, e ho l’immagine di lui attaccato alle crocette aspettando che passasse il mal di mare. Andiamo assieme all’osservato astronomico di Las Palmas, lo ricordo mentre in macchina contava le curve, soffriva anche il mal d’auto. Era una sicurezza, da vedere poteva sembrare inquietante con una bella stazza e il suo barbone, ma la sua voce era rassicurante e funzionava perfettamente quando al telefono organizzava i viaggi. Le persone lo prendevano molto sul serio. Credo davvero di avergli chiesto di organizzare cose impossibili e lui ci riusciva sempre. Riuscirà ad organizzare anche quest’altro trasferimento. È andato avanti e aspetto che mi mandi il programma. Orso caro, però potevi rimanere qui ancora un po’”