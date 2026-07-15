Rai, “Lupus in Fabula” di Buttafuoco rischia di sparire dai palinsesti radio

Il programma della nuova stagione non è ancora completo e verrà presentato solo a settembre

La trasmissione di Pietrangelo Buttafuoco su Radio 1, “Lupus in fabula”, rischia di sparire dai palinsesti di RaiRadio1 dopo appena una stagione. Secondo quanto apprende LaPresse, anche se i palinsesti radio saranno completati e presentati solo a settembre, l’azienda sta valutando un avvicendamento e al momento il programma, della durata di appena dieci minuti nella fascia oraria dalle 06.50 alle 07.00, non figura sulla bozza di programmazione nelle mani del direttore di RaiRadio Nicola Rao.

Nessuna conferma al momento sul fatto che possa trattarsi di una “ritorsione” nei confronti del presidente della Fondazione Biennale Venezia dopo la riapertura del padiglione russo che ha comportato anche la revoca da parte della Commissione Europea di due milioni di euro di contributi. I palinsesti non sono comunque definitivi e possono essere ancora cambiati, anche se allo stato attuale il programma di Buttafuoco non figura nell’elenco della nuova stagione.